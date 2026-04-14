Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Blitzermarathon

Haßloch (ots)

Im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" vom 13.-19. April überwachte die Polizei Haßloch am Montagnachmittag die Geschwindigkeit in der Rennbahnstraße in Höhe des Kindergartens. Zwischen 13:45 und 14:20 Uhr hielten sich alle gemessenen Autofahrer an die erlaubten 30 km/h. In der Moltkestraße waren es zehn Fahrzeuge, die zwischen 14:30 und 15:45 Uhr schneller fuhren als 30. Drei Fahrer mussten 50,-EUR bezahlen, weil sie mit 41 km/h unterwegs waren. Die Polizei Haßloch kündigt weitere Laserkontrollen an.

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