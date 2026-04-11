Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Bei Verkehrskontrolle Haftbefehl vollstreckt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 10.04.2026 um 23:50 Uhr wurde ein 26-Jähriger mit seinem Opel in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Der Neustadter konnte die Fahrt in die Justizvollzugsanstalt durch Zahlung der Geldstrafe abwenden.
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