POL-PDNW: Bei Verkehrskontrolle Haftbefehl vollstreckt

Haßloch (ots) - Am späten Abend des 09.04.2026 wurde eine 45 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Werkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da diese ohne Beleuchtung am Fahrrad unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrradfahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Aus diesem Grund wurde der ...

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