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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlende Beleuchtung führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 09.04.2026 wurde eine 45 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Werkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da diese ohne Beleuchtung am Fahrrad unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrradfahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Aus diesem Grund wurde der 45-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich die 45-Jährige Haßlocherin in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth,POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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