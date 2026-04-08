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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabiskonsum wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.04.2026 um 13:00 Uhr wurde ein 66-Jähriger aus der VG Edenkoben in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein Vortest reagierte entsprechend positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer räumte hierzu den Konsum von Cannabis vor zwei Tagen letztlich auch ein. Diesem wurde abschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet den 66-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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