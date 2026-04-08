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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsverstoß führt zu Verfolgungsfahrt und endet mit Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 18:55 Uhr versuchte sich ein 28-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen, nachdem dieser zuvor die Vorfahrt einer Polizeistreife missachtete.

Die Streifenwagenbesatzung beabsichtigte den Fahrer eines VW Polo zu kontrollieren, nachdem es im Bereich der Mannheimer Straße zu dem Vorfahrtsverstoß kam und eine Kollision der beiden Fahrzeuge nur durch eine Vollbremsung des Streifenwagens verhindert werden konnte.

Gegebene Anhaltesignale wurden allerdings ignoriert und der Fahrer setzte seine Fahrt unter starker Beschleunigung über die Gutleutstraße, Trift, Wellsring, Wirtschaftswege im Bereich In den Almen bis ins Gewerbegebiet Bruch fort. In der Bruchstraße verlor der 28-jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Gebäudewand, wodurch ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber durch die Polizeistreife eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Fesselung wehrte sich der Mann und leistete Widerstand.

Wie sich herausstellte, ist der 28-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem konnten bei der Durchsuchung des Pkw Betäubungsmittel in Form von Amphetamin aufgefunden werden und es ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu der Verfolgungsfahrt geben können oder durch die Fahrweise des VW Polo gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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