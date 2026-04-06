Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Ostermontag endet im Gefängnis
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 06.04.2026 um 10:15 Uhr konnte ein 52-Jähriger aus Neustadt/W. in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. fußläufig festgestellt werden. Da einem der Beamten bekannt war, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt, wurde dieser einer Personenkontrolle unterzogen. Der Neustadter konnte hierbei die offene Geldstrafe nicht begleichen, weshalb der Ostermontag für ihn in der Justizvollzugsanstalt endete.
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