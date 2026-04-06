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POL-PDNW: Deine PoliZEIT - Tödlicher Feierabend - Dein Einsatz beginnt jetzt!!!

POL-PDNW: Deine PoliZEIT - Tödlicher Feierabend - Dein Einsatz beginnt jetzt!!!
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Neustadt/Weinstraße (ots)

Du bist 15 Jahre oder älter und hast dich schon immer für den Polizeiberuf interessiert? Dann komm' am 18.04.2026 zur Polizei Neustadt an der Weinstraße und löse mit uns einen spannenden Kriminalfall. Du schlüpfst an diesem Tag in die Rolle einer Polizistin / eines Polizisten und lernst viele Ermittlungsmaßnahmen kennen. Du arbeitest selbst an der Lösung des Falls mit.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Lust auf echte Polizeiarbeit hast, dann melde dich unter folgender E-Mail-Adresse bei uns an: pineustadt.einstellungen@polizei.rlp.de

Wo? Polizeiinspektion Neustadt/Wstr., Exterstraße 21, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Wann? Samstag, 18.04.2026, von 10:00 bis 14:00 Uhr

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in / Daniel Henrich, PHK
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.04.2026 – 07:28

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