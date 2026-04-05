Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil
Grünstadt (ots)
Am Ostersamstag (04.04.2026) wurde der Polizei Grünstadt ein Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Sausenheimer Straße gemeldet. Dieses wurde durch unbekannte Täter ausgeräumt. Hierbei wurden diverse Möbelstücke sowie verschiedene Elektroartikel entwendet. Einen genauen Tatzeitpunkt konnte die Geschädigte allerdings nicht mitteilen.
Der Bezirksdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.
Haben Sie in der Sausenheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Können Sie Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Mohr, Polizeikommissar
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
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