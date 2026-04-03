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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung

Haßloch (ots)

Anlässlich der Tuning-Veranstaltung "CarFriday" wurden auch im Bereich Haßloch Verkehrskontrollen durchgeführt. Es mussten jedoch nur wenige Autofahrer wegen leicht überhöhter Geschwindigkeit verwarnt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06322-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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