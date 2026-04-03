Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung
Haßloch (ots)
Anlässlich der Tuning-Veranstaltung "CarFriday" wurden auch im Bereich Haßloch Verkehrskontrollen durchgeführt. Es mussten jedoch nur wenige Autofahrer wegen leicht überhöhter Geschwindigkeit verwarnt werden.
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