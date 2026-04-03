Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 03.04.2026 kurz nach 01:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Dürkheim den 40-jährigen Fahrer eines Opel in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein anschließender Test ergab 0,95 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde auf der Dienststelle ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Das Ergebnis war die Einleitung eines Bußgeldverfahrens mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten beim Kraftfahrbundesamt.

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