Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: An geparkten Pkw gestoßen und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz mehrerer Geschäfte in der Bruchstraße gegen das Heck eines geparkten weißen Pkw Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 02.04.2026 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Tel: 06322-9630 oder E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell