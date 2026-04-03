Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Haßloch (ots)

Durch eine Funkstreife wurde am 02.04.2026 gegen 21:40 Uhr ein PKW aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Langgasse kontrolliert, da dieser zuvor sehr langsam und in Schlangenlinien geführt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 41-Jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille festgestellt. Ferner konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen, da ihm diese bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet.

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