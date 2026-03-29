Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: CBD-Konsum führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.03.2026 um 12:25 Uhr wurde ein 37-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Fiat in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war einem Beamten bereits wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss aus dem Oktober des letzten Jahres bekannt. Auch am heutigen Tag konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss dieses Stoffes steht. Er gab hierzu an, dass er lediglich CBD geraucht habe. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt erneut auf den Neustadter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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