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POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Angriff auf Polizeibeamte

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Angriff auf Polizeibeamte
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Esthal/ Erfenstein (ots)

Am 28.03.2026 um kurz nach 23:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein 25-jähriger aus Neustadt/W. gemeldet, welcher alkoholisiert in seinen Ford in Esthal gestiegen und losgefahren sei. Wenig später konnte der PKW des Neustadters verunfallt im Bereich Erfenstein festgestellt werden. Das Fahrzeug kam augenscheinlich in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und war nicht mehr fahrbereit. Daher wurde dieses abgeschleppt. Der Fahrzeugführer wurde lediglich leicht verletzt. An dem Fahrzeug, sowie einem angrenzenden Zaun entstand durch den Vorfall ein Sachschaden von insgesamt circa 16000 Euro. Bei dem Fahrer konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen griff der 25-Jährige die Beamten an und leistet während der Entnahme der Blutprobe Widerstand. Die Beamten wurden hierbei nicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde abschließend sichergestellt. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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