PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: POL-PDNW: PI Grünstadt- 45-Jähriger mit selbst gemalten Kennzeichen

Grünstadt (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, konnte ein Fahrzeug mit nicht ordnungsgemäßen Kennzeichen im Bereich Grünstadt festgestellt und kontrolliert werden. Am Fahrzeug waren selbst gemalte Kennzeichen angebracht. Der 45-jährige Fahrer wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 11:04

    POL-PDNW: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugfelgen

    Deidesheim (ots) - In der Nacht vom 27.03.2026 auf den 28.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter an ein im Finkenweg in 67146 Deidesheim abgestelltes Fahrzeug. Dort wurde mit zuvor in Deidesheim entwendeten Pflastersteinen das Fahrzeug ,,aufgebockt" und die vier Fahrzeugreifen / Felgen abmontiert und entwendet. Bei den entwendeten Felgen handelt es sich um hochwertige Mercedes-Benz AMG Felgen (19 Zoll) in der Farbe ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 06:51

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht endet mit Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.03.2026 um 22:15 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Neustadt/W.-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Bundesautobahn 65 zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes. Der unfallverursachende Fahrer des Mercedes setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten nachzukommen. Da das Kennzeichen des Mercedes bekannt waren, wurde die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 06:49

    POL-PDNW: Abendliche Fahrt mit Folgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.03.2026 um 21:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Mercedes in der Lachener Straße in 67433 Neustadt/W. gemeldet, welcher am Fahrbahnrand angehalten habe. Hierbei sei der Fahrer nach dem Aussteigen unmittelbar umgefallen. Durch die Streife vor Ort konnte der Grund für das Verhalten schnell gefunden werden, da der 63-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren