Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: POL-PDNW: PI Grünstadt- 45-Jähriger mit selbst gemalten Kennzeichen
Grünstadt (ots)
Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, konnte ein Fahrzeug mit nicht ordnungsgemäßen Kennzeichen im Bereich Grünstadt festgestellt und kontrolliert werden. Am Fahrzeug waren selbst gemalte Kennzeichen angebracht. Der 45-jährige Fahrer wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Telefon: 06359-93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell