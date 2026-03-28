Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugfelgen

Deidesheim (ots)

In der Nacht vom 27.03.2026 auf den 28.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter an ein im Finkenweg in 67146 Deidesheim abgestelltes Fahrzeug. Dort wurde mit zuvor in Deidesheim entwendeten Pflastersteinen das Fahrzeug ,,aufgebockt" und die vier Fahrzeugreifen / Felgen abmontiert und entwendet. Bei den entwendeten Felgen handelt es sich um hochwertige Mercedes-Benz AMG Felgen (19 Zoll) in der Farbe silber.

Der Sachschaden wird auf circa 10.000EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemachte haben oder Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

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