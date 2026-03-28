Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... war am 27.03.2026 um 19:25 Uhr in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz ein 57-Jähriger mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß und einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille vorwies. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Außerdem wird die Fahrerlaubnis informiert. Des Weiteren muss sich der Halter des Fahrzeuges ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass der 57-Jährige dieses nutzte.

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