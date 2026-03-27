Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall auf der BAB 61 mit Vollsperrung
Mutterstadt (ots)
Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 EUR. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an und die BAB 61 ist seit 16:30 h ab dem AK Speyer, in nördliche Richtung voll gesperrt.
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