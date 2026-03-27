POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall auf der BAB 61 mit Vollsperrung

Mutterstadt (ots) - Am 27.03.2026 gegen 14:17 h kam es auf der BAB 61, in Richtung Norden, Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines anderen Verkehrsunfalls, kam es zu einer Staubildung. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache, auf das Stauende auf und schob die hinteren drei Lastkraftwagen aufeinander. Die ...

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