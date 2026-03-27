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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall auf der BAB 61 mit Vollsperrung

Mutterstadt (ots)

Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 EUR. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an und die BAB 61 ist seit 16:30 h ab dem AK Speyer, in nördliche Richtung voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Rech
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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