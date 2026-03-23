Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - Ergänzende Pressemitteilung zum Brand in der Ludwigstraße

Gönnheim (ots)

Bei dem Brand in der Ludwigstraße entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 150.000 bis 170.000 Euro. Das Feuer brach in einer Sattlerei aus und griff anschließend auf ein angrenzendes Nachbargebäude über. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim sowie der Stadt Bad Dürkheim war mit starken Kräften im Einsatz, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich unterstützte das Technische Hilfswerk Neustadt (THW) die Einsatzkräfte vor Ort.

Aufgrund der Löscharbeiten war die Ludwigstraße für mehrere Stunden voll gesperrt

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären.

Die Einsatzkräfte danken der Bevölkerung für das Verständnis.

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