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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - Ergänzende Pressemitteilung zum Brand in der Ludwigstraße

Gönnheim (ots)

Bei dem Brand in der Ludwigstraße entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 150.000 bis 170.000 Euro. Das Feuer brach in einer Sattlerei aus und griff anschließend auf ein angrenzendes Nachbargebäude über. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim sowie der Stadt Bad Dürkheim war mit starken Kräften im Einsatz, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich unterstützte das Technische Hilfswerk Neustadt (THW) die Einsatzkräfte vor Ort.

Aufgrund der Löscharbeiten war die Ludwigstraße für mehrere Stunden voll gesperrt

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären.

Die Einsatzkräfte danken der Bevölkerung für das Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt


Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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