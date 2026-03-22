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POL-PDNW: Bad Dürkheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger
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Bad Dürkheim (ots)

Seit Sonntag, den 22.03.2026, wird eine in Bad Dürkheim wohnende 87-jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 15:30 Uhr ein Seniorenwohnheim im östlichen Teil von Bad Dürkheim. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 87-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Im Rahmen der Vermisstensuche kommen Drohnen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Beschreibung der 87-jährigen:

   - ca. 170 cm - 175 cm groß
   - schlank
   - kurze graue Haare
   - trägt vermutlich eine rote Jacke und geschlossene blaue Sandalen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322-9630 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
Telefax: 06131-4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Otto, PK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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