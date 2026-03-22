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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Weisenheim am Sand (ots)

Am 22.03.2026 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin den Wirtschaftsweg von Lambsheim kommend in Richtung Erpolzheim. An der Kreuzung zur L454 am Eyersheimer Hof missachtete sie das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und fuhr auf die Landstraße, obwohl sich ein Transporter aus Richtung Birkenheide näherte. Der 21-jährige Fahrer des Transporters konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem Vorderrad der Frau. Diese wurde durch den Aufprall vom Rad geworfen und kam auf der Straße zum Liegen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständigenbüro beauftragt. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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