PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem Kieslaster

Kirchheim a.d.W. (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 11.03.2026, ist es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 66-jährigen Autofahrerin, im Einmündungsbereich der Rückgasse und der Uhrigstraße in Kirchheim a.d.W. gekommen. An der genannten Örtlichkeit sei der Geschädigten durch einen hellbrauen/sandfarbenden Kieslaster die Vorfahrt genommen worden, sodass es im Anschluss zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gekommen sei. Der unbekannte Fahrzeugführer des Kieslasters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung des Ostrings. Das Fahrzeug der 66-jährigen Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

ld

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 19:53

    POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung durch Mountainbike-Fahrer

    Forst an der Weinstraße (ots) - Am 20.03.2026 gegen 13:50 Uhr befanden sich eine 74 Jahre alte Frau und ein 75 Jahre alter Mann aus dem Raum Köln bei einem Waldspaziergang in der Nähe des Forster Steinbruchs in 67147 Forst an der Weinstraße. Hierbei kamen diesen zwei Mountainbike-Fahrer (Mann und Frau) entgegen. Da die beiden Spaziergänger nach Ansicht des ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:20

    POL-PDNW: Cannabis am Mittag

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 20.03.2026 um 12:40 Uhr konnte ein 28-Jähriger aus Wiesloch mit einem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht und mehrmals wöchentlich Cannabis konsumiere. Daher wurde dem Wieslocher eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter einer Bekannten übergeben., Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:18

    POL-PDNW: Cannabis am Morgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 20.03.2026 um 11:00 Uhr wurde eine 24-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem Renault Twingo in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Cannabis stand. Diese räumte hierzu auch den Konsum von Cannabis am vergangenen Wochenende ein. Der Neustadterin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren