Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem Kieslaster

Kirchheim a.d.W. (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 11.03.2026, ist es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 66-jährigen Autofahrerin, im Einmündungsbereich der Rückgasse und der Uhrigstraße in Kirchheim a.d.W. gekommen. An der genannten Örtlichkeit sei der Geschädigten durch einen hellbrauen/sandfarbenden Kieslaster die Vorfahrt genommen worden, sodass es im Anschluss zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gekommen sei. Der unbekannte Fahrzeugführer des Kieslasters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung des Ostrings. Das Fahrzeug der 66-jährigen Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

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