Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabis am Morgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.03.2026 um 11:00 Uhr wurde eine 24-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem Renault Twingo in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Cannabis stand. Diese räumte hierzu auch den Konsum von Cannabis am vergangenen Wochenende ein. Der Neustadterin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Bekannten übergeben. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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