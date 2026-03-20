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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl aus Wohnung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, dem 18.03.2026, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in der Weinbergstraße in Neustadt ein Trickdiebstahl aus Wohnung zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Eine bislang nicht identifizierte Täterin fragte nach einem Zettel und einem Stift, angeblich um einer Bekannten im Mehrparteienhaus eine Nachricht zu hinterlassen. Nachdem die Täterin hereingelassen wurde und in einem Zimmer ihre Nachricht verfasste, drang währenddessen eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung, begab sich ins Schlafzimmer und entwendete dort Schmuck.

Bei der Täterin soll es sich um eine 35-45 Jahre alte, etwa 160 cm große, gepflegt aussehende Frau mit blonden Haaren gehandelt haben. Sie soll einen hell-beigen Mantel und eine dunkle Kopfbedeckung getragen und eine kleine Handtasche mit sich geführt haben.

Wer kann Angaben zur Tat machen oder hat die Täterin gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Erläuterungen zu dieser bekannten Masche und weitere Präventionstipps unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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