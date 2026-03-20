Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Friseurgeschäft
Grünstadt (ots)
In dem Zeitraum zwischen 14.03.26 und 19.03.26 brach unbekannte Täterschaft in ein Friseurgeschäft in der Fußgängerzone (Hauptstraße) ein. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts. Zur Sachschadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Haben sie in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.
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