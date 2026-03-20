PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Friseurgeschäft

POL-PDNW: Einbruch in Friseurgeschäft
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

In dem Zeitraum zwischen 14.03.26 und 19.03.26 brach unbekannte Täterschaft in ein Friseurgeschäft in der Fußgängerzone (Hauptstraße) ein. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts. Zur Sachschadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Haben sie in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 15:24

    POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom Abend des 01.03.2026 bis zum Mittag des 02.03.2026 beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße, Neustadt, abgestellten weißen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:59

    POL-PDNW: Betäubungsmittelkonsum und Fahrweise führen zur Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 19.03.2026 gegen 11:15 Uhr konnte ein 33-Jähriger mit seinem E-Bike in der Maximilianstraße fahrend durch eine Streife festgetsellt werden. Der Mann zeigte hierbei deutliche Ausfallerscheinungen in Form von starkem Schwanken, sowie teilweise dem Fahren von Schlangenlinien. Daher wurde der aus Neustadt/W. stammende Mann einer Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren