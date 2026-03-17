Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 17.03.2026 wurden zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Wachenheim der Verkehr auf der Friedelsheimer Straße, in Fahrtrichtung Friedelsheim gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 56 km/h gemessen.
Die nächste Kontrolle wurde in Herxheim am Berg, in der Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt durchgeführt. Bei ebenfalls regem Verkehrsaufkommen wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 47 km/h gemessen.
In Bad Dürkheim wurde der Verkehr im Triftweg gemessen. Es wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 51 km/h gemessen.
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