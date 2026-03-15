Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frau mit Krankenfahrstuhl bei Ausweichmanöver verletzt

Haßloch (ots)

Am Samstag, dem 14. März 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Forstgasse in Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 86-jährige Frau mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Die Seniorin wich dem Fahrzeug zunächst nach links aus. Beim anschließenden Gegenlenken stürzte sie mit dem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie eine Platzwunde am Kopf. Sie war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell