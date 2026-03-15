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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Meckenheim (ots)

Am späten Abend des 14.03.2026 ereignete sich auf der Kreuzung Hauptstraße/Rödersheimer Straße in 67149 Meckenheim ein Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden. Dabei bog ein 38 Jahre alter Fahrzeugführer von der Rödersheimer Straße auf die Hauptstraße ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des auf der Hauptstraße befindlichen 77-Jährigen Verkehrsteilnehmers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam. Der PKW des 77 Jahre alten Verkehrsteilnehmers kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Glasfaserverteilerkasten. Zudem wurde hierdurch eine Straßenlaterne und ein Wohnanwesen leicht beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 60.000EUR. Der 77-Jährige wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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