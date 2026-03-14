Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots)

Am Freitagabend, dem 13. März 2026, kam es gegen 19:20 Uhr in der Rennbahnstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 44-jährige Autofahrerin verlor vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte sie zunächst ein Straßenschild und prallte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Die Airbags im Fahrzeug der Fahrerin lösten aus. Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell