Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Alkoholisiert am Abend
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 12.03.2026 um 21:20 Uhr wurde ein 60-jähriger Neustadter in der Straße Alter Turnplatz mit seinem Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte starker Atemalkoholgeruch ausgehend von dem Fahrer wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab letztlich einen Wert von 0,91 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel einem fahrtüchtigen Bekannten übergeben wurde. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt
