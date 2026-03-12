Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss in den Feierabend...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... fuhr am 12.03.2026 um 17:30 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt7W., als er mit seinem Fiat in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain steht, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommen auf den 25-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

