Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 07.03.2026, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der L517 zwischen dem Wurstmarktplatz und der Straße "In der Silz" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fußgänger überquerte die Landstraße, offenbar ohne den Fahrzeugverkehr zu beachten. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger. Dieser zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L517 bis etwa 22:20 Uhr halbseitig gesperrt und der Fahrzeugverkehr entsprechend geregelt. Mehrere Passanten hatten dem verletzten Fußgänger bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in vorbildlicher Weise Erste Hilfe geleistet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

