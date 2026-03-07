Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am Abend des 07.03.2026, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der L517 zwischen dem Wurstmarktplatz und der Straße "In der Silz" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fußgänger überquerte die Landstraße, offenbar ohne den Fahrzeugverkehr zu beachten. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger. Dieser zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L517 bis etwa 22:20 Uhr halbseitig gesperrt und der Fahrzeugverkehr entsprechend geregelt. Mehrere Passanten hatten dem verletzten Fußgänger bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in vorbildlicher Weise Erste Hilfe geleistet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 in Verbindung zu setzen.

