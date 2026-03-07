PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr

Grünstadt (ots)

Weil er einen E-Scooter unter Wirkung eines berauschenden Mittels geführt hat, wird gegen einen 26 Jahre alten Mann ermittelt. Dieser wurde am Samstag, dem 07.03.2026 gegen 10:15 Uhr von der Polizei kontrolliert. Aufgrund gezeigter Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuten können, wurde ein Urin-Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte THC positiv an, weshalb die Weiterfahrt untersagt und der Mann zur Blutentnahme mitgenommen wurde. Das Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der THC-Wirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. 1a StVG maßgeblich. Für diesen Tatbestand ist beim Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro, ein Monat Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Fahreignungsregister vorgesehen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Person ein Auto oder, wie in diesem Fall, einen E-Scooter führt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

ld

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

