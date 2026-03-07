Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeitweise Sperrung der B271 nach Verkehrsunfall

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 06.03.2026, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der B271, im Bereich der Abfahrt Wachenheim/Friedelsheim, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW sowie drei weiterer Fahrzeuge. Der 58-jährige LKW-Fahrer befuhr, von Wachenheim kommend, mit dem LKW die Abfahrt auf die B271 und übersah beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die B271 eine Verkehrsteilnehmerin in ihrem PKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die PKW-Fahrerin mit ihrem PKW nach links in den Gegenverkehr aus, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam, bei welchem sich die Außenspiegel berührten. Durch den Zusammenstoß weggeschleuderte Fahrzeugteile beschädigten noch einen weiteren PKW im Gegenverkehr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfallgeschehen keiner der Beteiligten verletzt. Während der Unfallaufnahme vor Ort stelle sich heraus, dass der LKW-Fahrer derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem mussten beide PKW ohne Außenspiegel abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Abschleppvorgänge war die B271 in Fahrtrichtung Neustadt von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Bis 15:40 Uhr musste der Verkehr durch die eingesetzten Beamten geregelt werden. Gegen den LKW-Fahrer wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell