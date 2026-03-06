PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schulwegkontrolle hinsichtlich sogenannter "Elterntaxis" vor Schulbeginn

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.03.2026 führte die Polizei Bad Dürkheim im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr bis 08:20 Uhr eine Schulwegüberwachung im Bereich der Valentin-Ostertag-Schule durch. Anlass hierfür waren zuvor eingegangene Beschwerden hinsichtlich der Verkehrssituation zu Schulbeginn.

Während der Kontrolle konnte ein mäßiges Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Mehrere Schüler wurden durch ihre Eltern mit dem PKW zur Schule gebracht. Das vor Ort eingerichtete Durchfahrtsverbot wurde von den Verkehrsteilnehmern beachtet. Verkehrsverstöße konnten im Rahmen der Überwachung nicht festgestellt werden.

Teilweise hielten Fahrzeuge kurzzeitig im Bereich eines eingeschränkten Halteverbots, um Schüler aussteigen zu lassen.

Ihre Polizei rät, wenn möglich sollten Kinder den Schulweg zu Fuß oder gemeinsam in Laufgruppen zurücklegen. Dies fördert die Selbstständigkeit und reduziert gleichzeitig das Verkehrsaufkommen vor der Schule. Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW bringen müssen, sollten ausreichend Abstand zur Schule halten und geeignete Haltemöglichkeiten nutzen, um gefährliche Verkehrssituationen durch sogenannte "Elterntaxis" zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 03:19

    POL-PDNW: Abendlicher Hunger endet mit Anzeigen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 06.03.2026 um 00:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Mainz mit einem VW Golf in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 03:18

    POL-PDNW: Zum zweiten Mal Blut abgeben müssen...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat ein 25-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, welcher am 05.03.2026 um 22:30 Uhr mit einem Mercedes-Benz in der Richard-Wagner-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren