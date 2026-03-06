Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schulwegkontrolle hinsichtlich sogenannter "Elterntaxis" vor Schulbeginn

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.03.2026 führte die Polizei Bad Dürkheim im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr bis 08:20 Uhr eine Schulwegüberwachung im Bereich der Valentin-Ostertag-Schule durch. Anlass hierfür waren zuvor eingegangene Beschwerden hinsichtlich der Verkehrssituation zu Schulbeginn.

Während der Kontrolle konnte ein mäßiges Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Mehrere Schüler wurden durch ihre Eltern mit dem PKW zur Schule gebracht. Das vor Ort eingerichtete Durchfahrtsverbot wurde von den Verkehrsteilnehmern beachtet. Verkehrsverstöße konnten im Rahmen der Überwachung nicht festgestellt werden.

Teilweise hielten Fahrzeuge kurzzeitig im Bereich eines eingeschränkten Halteverbots, um Schüler aussteigen zu lassen.

Ihre Polizei rät, wenn möglich sollten Kinder den Schulweg zu Fuß oder gemeinsam in Laufgruppen zurücklegen. Dies fördert die Selbstständigkeit und reduziert gleichzeitig das Verkehrsaufkommen vor der Schule. Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW bringen müssen, sollten ausreichend Abstand zur Schule halten und geeignete Haltemöglichkeiten nutzen, um gefährliche Verkehrssituationen durch sogenannte "Elterntaxis" zu vermeiden.

