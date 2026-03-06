PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendlicher Hunger endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.03.2026 um 00:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Mainz mit einem VW Golf in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben und dem Mainzer eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den 29-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

