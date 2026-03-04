Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeieinsatz im Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Neustadt/Weinstraße (ots)
Derzeit findet ein Polizeieinsatz am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen.
Der Bereich um das Gymnasium ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.
