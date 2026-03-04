Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz im Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen.

Der Bereich um das Gymnasium ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell