PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.03.2026 gegen 07:45 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Leopoldstraße, Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford die Leopoldstraße aus Richtung Weinstraße Süd kommend in Fahrtrichtung Philipp-Fauth-Straße. Aufgrund des Verkehrszeichens 206 (Halt,Vorfahrt gewähren) musste er an der Einmündung anhalten. Beim anschließenden Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er die vorfahrtsberechtigte 44-jährige Fahrerin eines Volvos, welche die Philipp-Fauth-Straße aus Richtung Mannheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Weinstraße Süd befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Der Verkehr wurde daher durch die vorhandene Beschilderung geregelt.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Der 33-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12000 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme versuchte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Kleintransporter die Unfallstelle zu durchfahren. Nach polizeilicher Ansprache zeigte sich dieser uneinsichtig.

Während der Unfallaufnahme erfolgten entsprechende Verkehrsregelungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 15:22

    POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Dackenheim (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 09 Uhr bis 10:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße in Dackenheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:19

    POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Kallstadt (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 08 Uhr bis 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leistadter Straße in Kallstadt. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus. Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:26

    POL-PDNW: Freilaufende Hunde gefährden Verkehr auf der L532

    Haßloch (ots) - Haßloch/Mußbach - Am heutigen Tag wurden über den Notruf zwei große freilaufende Hunde auf der L532 zwischen Haßloch und Mußbach gemeldet. Nach Angaben der Mitteilenden liefen die Tiere im Bereich der Fahrbahn und gefährdeten dadurch den fließenden Verkehr. Ein verantwortlicher Tierhalter war zunächst nicht vor Ort. Eine Streifenbesatzung konnte die Hunde kurze Zeit später im genannten Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren