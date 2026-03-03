Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Dackenheim (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 09 Uhr bis 10:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße in Dackenheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

