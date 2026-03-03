Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Am eigenen Geburtstag den Führerschein abgegeben...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat am 03.03.2026 um 10:50 Uhr ein nun 43-Jähriger aus Neustadt/W., welcher mit einem Opel in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits wegen eines Verstoßes gegen Betäubungsmittlegsetz mit Amfetamin im letzten Jahr in Erscheinung trat. Auch am heutigen Tag räumte er den Konsum von Amfetamin vor mehreren Wochen ein. Ferner reagierte zudem ein Vortest positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel im weiteren Verlauf einer Bekannten übergeben und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde der Führerschein einbehalten. Dieser wird zum Zwecke der weiteren Veranlassung der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt. Nun kommen auf den 43-Jährigen mehrere Verfahren zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell