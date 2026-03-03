PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Elterntaxi mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.03.2026 um 07:20 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus der VG Lambrecht/ Pfalz in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz mit seinem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einer Schule, bei dieser er eines seiner Kinder abgeliefert hatte. Während der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben und dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

