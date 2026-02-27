Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogentest positiv

Bild-Infos

Download

Wattenheim (ots)

Am heutigen Freitag (27.02.26) gegen 11:30 Uhr wurde eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Transporters von der Polizei kontrolliert. Weil sie Auffälligkeiten zeigte, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können, wurde ein entsprechender Vortest auf freiwilliger Basis durchgeführt. Dieser zeigte THC positiv an. Die Polizeibeamten untersagen daher die Weiterfahrt und die Frau musste die Entnahme einer Blutprobe erdulden. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist. Ab 3,5 ng/ml sind beim Erstverstoß 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell