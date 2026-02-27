PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogentest positiv

POL-PDNW: Drogentest positiv
  • Bild-Infos
  • Download

Wattenheim (ots)

Am heutigen Freitag (27.02.26) gegen 11:30 Uhr wurde eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Transporters von der Polizei kontrolliert. Weil sie Auffälligkeiten zeigte, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können, wurde ein entsprechender Vortest auf freiwilliger Basis durchgeführt. Dieser zeigte THC positiv an. Die Polizeibeamten untersagen daher die Weiterfahrt und die Frau musste die Entnahme einer Blutprobe erdulden. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist. Ab 3,5 ng/ml sind beim Erstverstoß 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister die Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren