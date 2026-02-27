Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hund nicht gesichert - Fahrlässige Körperverletzung

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Montag (23.02.26) gegen 20:00 Uhr kam es auf einem Weg parallel zum Eckbach zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Der Geschädigte war selbst mit seinem Hund spazieren, als ein fremder Hund auf ihn zukam und ihn ansprang. Durch das Anspringen wurde der Geschädigte an den Oberschenkeln verletzt. Die Besitzerin des fremden Hundes war dabei mehrere zig Meter entfernt, näherte sich aber schließlich und nahm ihren Hund an sich und entfernte sich ohne weiteres.

Die Situation wurde durch einen fremden Zeugen beobachtet.

Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

