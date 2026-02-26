Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Gerolsheim

Auf einen 41 Jahre alter Autofahrer kommt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu. Weitere Folgen sind ein Monat Fahrverbot und die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister. Dieser wurde gestern (25.02.26) gegen 20:20 Uhr von der Polizei kontrolliert. Weil in seiner Ausatemluft Alkoholgeruch feststellbar war, wurde schließlich ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 0,6 Promille ergab.

