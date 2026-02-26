PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Gerolsheim (ots)

Auf einen 41 Jahre alter Autofahrer kommt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu. Weitere Folgen sind ein Monat Fahrverbot und die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister. Dieser wurde gestern (25.02.26) gegen 20:20 Uhr von der Polizei kontrolliert. Weil in seiner Ausatemluft Alkoholgeruch feststellbar war, wurde schließlich ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 0,6 Promille ergab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:55

    POL-PDNW: (Wachenheim) Geldbeutel während Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Dienstag, den 24.02.2026, zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Bislang unbekannte Täter entwendeten während des Einkaufs einen roten Ledergeldbeutel. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente sowie eine EC- und eine ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:51

    POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) Schulwegüberwachung

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Mittwoch, den 25.02.2026 von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, führte die Polizei eine Schulwegüberwachung im Bereich der Grundschule Weisenheim am Sand in der Anliegerstraße am Westring durch. Hintergrund war eine Mitteilung des Schulelternbeirates über eine problematische Verkehrssituation durch sogenannte "Elterntaxis". Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die überwiegende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren