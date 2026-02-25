Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Grünstadt (ots)

Schwere Verletzungen trug ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall davon, der sich am gestrigen Dienstag (24.02.26) gegen 18:10 Uhr in der Straße "Luitpoldplatz" ereignete. Der Mann war hinter einem Pkw in Höhe der Ein-/Ausfahrt zum Parkplatz stehengeblieben. Der 25 Jahre alte Fahrer des Pkw setzte zurück und stieß dabei gegen das Fahrrad. Infolgedessen fiel der 39-Jährige mit dem Fahrrad um und verletzte sich dabei. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem Sachschaden.

