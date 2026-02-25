PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Schwere Verletzungen trug ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall davon, der sich am gestrigen Dienstag (24.02.26) gegen 18:10 Uhr in der Straße "Luitpoldplatz" ereignete. Der Mann war hinter einem Pkw in Höhe der Ein-/Ausfahrt zum Parkplatz stehengeblieben. Der 25 Jahre alte Fahrer des Pkw setzte zurück und stieß dabei gegen das Fahrrad. Infolgedessen fiel der 39-Jährige mit dem Fahrrad um und verletzte sich dabei. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren