POL-PDNW: Polizei setzt Zeichen für Natur- und Artenschutz

Bad Dürkheim (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim begleitet auch in diesem Jahr die Amphibienwanderung im Bereich der K16 zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Lindenberg.

Zum Schutz von Erdkröten und insbesondere des Feuersalamanders gilt täglich von 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein Durchfahrtsverbot. In der Vergangenheit wurden wiederholt Autofahrer festgestellt, die sich nicht an das Verbot hielten und dadurch geschützte Tiere gefährdeten. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet.

Der Feuersalamander ist eine besonders geschützte Art und steht zudem auf der Vorwarnliste der Roten Liste bedrohter Tierarten. Sein Schutz hat daher eine besondere Bedeutung.

Bei einer Kontrolle am 24.02.2026 stellten die eingesetzten Beamten zahlreiche Amphibien auf der Fahrbahn fest. Vier Feuersalamander konnten behutsam von der Straße gerettet werden.

Die Zahl der verendeten Tiere ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmer, das Durchfahrtsverbot konsequent zu beachten. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Bundesstraße 271 sowie die Weinstraße in Richtung Deidesheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell