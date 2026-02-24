Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Serie von Anrufen Falscher Polizeibeamter

Haßloch (ots)

Aktuell (24.02.26, 14:30 Uhr) kommt es in Haßloch vermehrt zu Anrufen Falscher Polizeibeamter. Die Polizeiinspektion hat innerhalb einer halben Stunde drei Anzeigen aufgenommen, bei denen die Täter unter Vorspiegelung, Polizeibeamte zu sein, versuchten Geld oder Wertgegenstände der Angerufenen zu erlangen. Bei allen Taten blieb es beim Versuch, da die Angerufenen richtig reagiert, das Gespräch beendet und die "richtige" Polizei informiert haben.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals sensibilisieren, auch bei Anrufen angeblicher Polizeibeamter sensibel zu sein. In keinem Fall sollen Angaben zu Geld- oder Schmuckvermögen gemacht werden und im Zweifelsfall steht die örtliche Polizeidienststelle mit u.g. Erreichbarkeiten mit Rat und Tat zur Seite.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell