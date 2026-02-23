Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht über das Rotlicht der Lichtzeichenanlage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.02.2026 um 19:45 Uhr konnte eine Streifenbesatzung einen männlichen Radfahrer in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. beobachten, als dieser in Schlangenlinien über das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle war der Grund für das Fahrverhalten des 41-jährigen Neustadters schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis stand. Daher wurde das Rad einer Angehörigen übergeben und dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde bekannt, dass gegen den Neustadter ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er durch Begleichen der offenen Geldstrafe abwenden. Nun kommen auf den 41-Jährigen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

