Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zum Supermarkt endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.02.2026 um 15:10 Uhr wurde ein 21-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem E-Scooter in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem Gefährt keine Versicherungsplakette angebracht war. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Supermarkt. Während der Kontrolle konnte neben dem fehlenden Versicherungsschutz festgestellt werden, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde der E-Scooter einer Bekannten übergeben und dem Fahrer im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den Neustadter ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

