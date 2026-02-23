PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reh ausgewichen und im Straßengraben gelandet.

  • Bild-Infos
  • Download

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit einem Pkw die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim an der Weinstraße. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang sei er einem Reh ausgewichen und dabei über die Gegenfahrbahn in dem in Fahrtrichtung links gelegenen Straßengraben gelandet. Neben dem Pkw wurden mehrere Mandelbäume beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

