Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Reh ausgewichen und im Straßengraben gelandet.
Bockenheim an der Weinstraße (ots)
Am Samstag, 21.02.2026, befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit einem Pkw die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim an der Weinstraße. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang sei er einem Reh ausgewichen und dabei über die Gegenfahrbahn in dem in Fahrtrichtung links gelegenen Straßengraben gelandet. Neben dem Pkw wurden mehrere Mandelbäume beschädigt.
